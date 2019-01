Doemscenario ineens dichtbij

Lerarente­kort blijft maar groeien: ‘einde nog niet in zicht’

16 januari Het lerarentekort in het primair onderwijs wordt alleen maar groter. Het aantal vacatures blijft oplopen en scholen geven aan dat het alsmaar moeilijker wordt goede mensen te vinden, schrijven de ministers Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) en Ingrid van Engelshoven (Onderwijs) vandaag in een brief aan de Kamer.