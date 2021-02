Door onderwijsbond afgeblazen debat gaat toch door, debatcentrum neemt organisatie over

Staatsse­cre­ta­ris Vijlbrief: ‘Weg van de dark side om belasting­ont­wij­king tegen te gaan’

10 februari Nederland was geen belastingparadijs, maar heeft wel een ommezwaai gemaakt, meent D66-bewindsman Hans Vijlbrief. Toch vindt hij dat Nederland vaker de leiding moet pakken om Europees tot een eerlijker belastingstelsel te komen. ,,Het debat over soevereiniteit is een schijndebat.”