Doorstartkabinetten zijn nooit een succes: ‘Rutte IV is ten dode opgeschreven’

Remkes wil volgende week knoop doorhakken in formatie

24 september Informateur Johan Remkes wil in de loop van volgende week ‘conclusies trekken’ over de mogelijkheden om tot een minderheidskabinet te komen. Hij schrijft dat in een uitnodiging aan de fractieleiders van VVD, D66 en CDA, met wie hij maandagochtend weer om tafel gaat.