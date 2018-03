Dotteroperatie voor Nieuwe Waterweg

Nieuwe standaard

De verdieping is een reactie op het vergroten van het Panamakanaal, aan de andere kant van de aardbol. ,,Dat kanaal is bepalend voor de afmetingen van schepen over de hele wereld'', zegt projectmanager Edwin Hupkes van het Havenbedrijf Rotterdam. ,,Rederijen opereren wereldwijd. Er is een kans dat een schip vroeg of laat door het Panamakanaal moet en daarom houden ze die maten aan. Daar moeten wij in mee.'' Vijftien meter diepgang is de nieuwe standaard.