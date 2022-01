Drie staatssecretarissen mogen zich over de grens minister noemen

Jan Terlouw (90) is bezorgd én enorm dankbaar: ‘Dat er iemand is die van je houdt is een groot geschenk’

Van de ruim 90 jaar dat Jan Terlouw op aarde is, woont de politicus – die eigenlijk schrijver is – al 30 jaar in Twello, niet ver van Deventer. Hij maakt zich zorgen. Over het klimaat, over de polarisatie en over de politiek. ,,Ik weet zo onderhand eigenlijk niet meer wat er aan de hand is. Het is verschrikkelijk complex.”

25 december