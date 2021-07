Drie weken na de vreugde bindt kabinet alweer in

Het contrast tussen de persconferentie van gisteravond en die van 22 dagen geleden is groot. Toen hadden Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) het over ‘een moment om te vieren’. Nu over ‘wolken voor de zon’. ,,Het leek een mooie zomer te worden’’, zei Rutte.



En dat kan nog steeds, maar dan wel zonder festivals, zonder live-muziek, met kroegen die om middernacht dicht moeten, met nachtclubs die weer moeten sluiten en vakanties naar het buitenland die mogelijk niet door kunnen gaan. Want de kans is groot dat andere landen Nederland op ‘rood’ zullen zetten. Landen kunnen voor Nederlanders een quarantaineplicht instellen, of hen in uiterste geval zelfs weigeren.



Zo lijkt het kabinet, net als vorig jaar, overvallen door een toename in het aantal besmettingen. De paniek droop er de afgelopen dagen vanaf. Achtereenvolgens was het: plots hogere cijfers, een vraag om ‘spoedadvies’ van het OMT en gisteren dan: ingrijpen.