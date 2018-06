Dubbelrol van ambtenaren rond milieurapporten Schiphol voorbij

Schiphol wil ruimte om na 2020 verder te groeien wat betreft verbindingen en vliegbewegingen. Wat die extra vluchten betekenen voor natuur en leefomgeving, wordt omschreven in een milieueffectrapportage waar momenteel aan wordt gewerkt. Ambtenaren adviseren het luchthavenbedrijf daarbij.



Bij Lelystad Airport, een dochterbedrijf van Schiphol, bleek zo'n milieurapport fouten te bevatten. Dat was aanleiding de openstelling van dat vliegveld voor vakantieverkeer met een jaar uit te stellen. De kwestie riep daarnaast vragen op over de dubbelrol die de overheid had gespeeld. In april van dit jaar werd een nu wel kloppend milieurapport over Lelystad Airport gepresenteerd.