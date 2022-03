Duizenden zetels voor lokale partijen, maar ze krijgen geen cent uit Den Haag: ‘Onhoudbaar’

podcast Alle campagnet­ruc­jes komen uit de kast bij de raadsver­kie­zin­gen

Een ruzietje, een ‘gestolen’ liedje, een aanval per Twitter: alle registers gaan weer open in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen die zijn begonnen. Landelijke partijen dingen om aandacht, terwijl de lokalen er ook nog tussen proberen te komen. En de voorspelling is dat ze weer gaan winnen. Maar wie van de landelijke lijsttrekkers mag straks ook victorie kraaien?

14 maart