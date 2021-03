Echt betrouwbare uitslag vereist vanavond (en vannacht) geduld

Om 21.00 uur sluiten de stembussen en brengt de NOS op basis van onderzoeksbureau Ipsos een eerste exitpoll, drie kwartier later gevolgd door een update. De omroep waarschuwt kijkers: een exitpoll is nog geen uitslag, maar een peiling. Er is altijd sprake van een foutmarge. Vanwege het briefstemmen en de verdeling van het fysieke stemmen over meerdere dagen, is de foutmarge dit keer zelfs groter dan normaal. Waar in andere jaren het daadwerkelijke aantal zetels dat een partij behaalt meestal maximaal eentje scheelt met de exitpoll, zijn dat nu twee zetels.

Ergens na elven komt dan de exitpoll die is gecheckt met daadwerkelijke gegevens van stembureaus. Die is dus accurater. Vanaf middernacht schakelt de NOS over op prognoses van de uitslag. Tegen die tijd hoopt het ANP te komen met een voorlopige prognose. De uitslag in enkele tientallen gemeenten, inclusief minstens één van de vier grootste steden, wordt doorgerekend naar een zetelverdeling in de Tweede Kamer. Als ongeveer 50 procent van de stemmen geteld is, haalt ANP het woord ‘voorlopig’ weg.

Later in de nacht loopt het percentage binnengekomen gemeenten op, zodat er uiteindelijk een zeer betrouwbaar beeld ontstaat van de daadwerkelijke uitslag. De definitieve uitslag wordt overigens pas vastgesteld in een openbare zitting door de Kiesraad op 26 maart. Dan wordt ook duidelijk hoe eventuele restzetels worden verdeeld en wie er met voorkeursstemmen in de Tweede Kamer zijn verkozen.

Verkiezingsavond

Deze site heeft een groot team aan verslaggevers en cameramensen klaarstaan die zich richten op bijna alle partijen die serieus kans maken op één of meer zetels. Via deze site zullen uitslagen, trends en reacties zo snel mogelijk naar buiten komen. RTL Nieuws verslaat de verkiezingsavond samen met tv-programma Jinek. De NOS brengt eveneens een avondvullend programma, vanuit de hal van de Tweede Kamer. SBS zal gedurende de avond meerdere losse uitzendingen wijden aan de stembusgang.

Bekijk al onze video’s over de verkiezingen in onderstaande playlist: