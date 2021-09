Een jaar lang fluisterde Mona Keijzer haar kritiek, vandaag pakte ze de megafoon

joodse organisaties Woede om WOII-uitspraken Baudet in Tweede Kamer, ook Rutte kritisch

23 september Drie Joodse organisaties vinden het terecht dat de fracties van D66 en GroenLinks gisteren de Algemene Politieke Beschouwingen tijdelijk hebben verlaten, nadat FvD-leider Thierry Baudet opnieuw een vergelijking maakte tussen de Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolging enerzijds, en het coronabeleid van de regering anderzijds. ,,Het is gewoon gruwelijk. Heel veel joden in Nederland kregen hier gisteren een misselijk gevoel van“, stelt Centraal Joods Overleg. Forum voor Democratie is zich van geen kwaad bewust.