Eenzaam, boos, dronken en daarna spijt van bedreigingen aan politici: ‘Wat heb ik nou getypt?’

De één was eenzaam, de ander is alcoholist, weer een ander ging ‘door een donkere periode’ en een volgende ‘wilde gewoon lekker trollen online’. En er was veel ‘coronafrustratie’. ,,Waarom ik het kabinet een nazi-zwijnenstal noemde? Tja, ik vind dat nu ook wel behoorlijk overdreven.’’

Een keur aan verklaringen en steevast spijt: de Haagse rechter hoorde het maandag van vijf mannen, die zich één voor één moesten verantwoorden voor dreigende teksten online aan het adres van onder meer premier Rutte, en ministers Sigrid Kaag, Hugo de Jonge en Wopke Hoekstra.

‘Vuurpeloton’

Nippend van zijn blikje Red Bull zegt de Haagse Soedish P. (34) dat het ‘niets persoonlijks’ was toen hij op Instagram schreef dat D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma voor een ‘vuurpeloton’ zou moeten komen. ‘Of aan je nek ophangen, landverrader, zielloze lafbek’. P. nu: ,,Ja, nu denk ik ook: wat heb je nou lopen typen, man?’’

P. hoopt als straf op een waarschuwing, maar daar peinst de rechter niet over. ,,U volgt het nieuws toch ook? Het aantal bedreigingen rijst de pan uit.’’ Sterker, vorig jaar verdubbelde het aantal meldingen van bedreiging van politici naar 1125 gevallen. Het gros was voor PVV-leider Geert Wilders, maar het aantal dreigingen is ‘consequent hoog’, zegt het Openbaar Ministerie.

Twee flessen wodka per dag

Rene F. (39) was één van de dreigers. Nu zit hij keurig in pak in het verdachtenbankje en snikt en hakkelt hij dat hij zich niet kan herinneren dat hij op Twitter schreef: ‘Sigrid Kaag, jij zult sterven aan mijn blote handen!’ En dat Hugo de Jonge moest ‘worden geruimd’, net als diens familie. Rene zegt nu: ,,Ik kan het niet meer terughoren, heb er zó’n enorm schuldgevoel van.’’ Maar hij dronk in die periode ‘twee flessen wodka’ per dag. Want het gekke is, zegt Rene, dat hij als consultant in de antidiscriminatiesector juist ‘dezelfde doelen nastreeft als mevrouw Kaag’. Maar corona kwam, zijn werk viel stil, toen was er de fles. Nu de spijt.

Dat geldt ook voor Hagenaar Rudy S. (57), zegt hij. Althans. ,,Waar heeft u spijt van?’’, vraagt de rechter. ,,Dat u gepakt bent misschien?’’ Rudy: ,,Ja, dat ook natuurlijk.’’

Maar ook dat hij ‘hoopte’ dat ‘een Nederlandse Breivik opruiming zou houden in de nazi-zwijnenstal’ die het kabinet was, volgens hem.

Uitkering

De coronaperiode hakte er in, verklaart Rudy. Hij heeft een WIA-uitkering, maar een bijbaan als fotograaf ging eraan door de lockdown, de uitvaart van zijn moeder werd bemoeilijkt, het bezoek aan zijn gehandicapte broer werd lastig door die ‘belachelijke bezoekersregelingen’. ,,Ik voelde mij ook bedreigd door politici. Hugo de Jonge die zei van huis-tot-huis en van arm-tot-arm te gaan... Ik heb prikangst en twijfels bij dat vaccinatiegebeuren.’’ Toch, zegt hij ook: ,,Mijn teksten waren wel behoorlijk overdreven.’’

Dat vindt Giovanni P. (21) achteraf ook, hij kende GroenLinks-Kamerlid Kauthar Bouchallikht ‘niet eens’, toen hij suggereerde dat die ‘lekgeprikt’ zou kunnen worden. Was gewoon een liedje uit een rapsong. ,,Ik zat gewoon een beetje te trollen op sociale media, beetje negatieve aandacht te zoeken.’’ Hij ging veel om met PVV’ers en had ‘een slecht beeld van moslims’. ,,Maar dat is minder geworden.’’ P. woont nog thuis, wil ondernemer worden en zal het ‘nooit meer doen’.

Volledig scherm Hugo de Jonge was ook nogal mikpunt van dreigingen. © ANP De rechter: ,,U bent jeugdig en stom geweest?’’ P.: ,,Zo is het.’’

‘Zware depressie’

De rechter deelt deze middag vooral werkstraffen uit, van 40 tot 80 uur, net als boetes van 300 tot 600 euro. Eén verdachte krijgt een week cel. De werkloze Thomas V. (35) krijgt een boete. In ‘een zware depressie’ bedreigde hij de Turkse ambassadeur. ,,Ik heb een lichte psychose gehad, vermoed ik. Een vriend van mij ook, die zit in een rolstoel en rijdt zichzelf geregeld in de gracht. Ik was niet goed voor mezelf in die periode, maar kan het niet goedpraten.’’

Bijna verontschuldigend zegt de rechter: ,,Ik moet een signaal geven aan de samenleving dat dit niet kan. Wij zien berichten ook: die rechter moet zich maar eens verhangen. Wat denkt u dat dit doet? En iedereen zegt hier: dit is de laatste keer.’’ Thomas: ,,Voor mij écht.’’