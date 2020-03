Eerste Kamer even open voor spoedwetten

De Eerste Kamer gaat 7 of 14 april weer open om over spoedwetten te stemmen. Een beperkt aantal leden zal daarvoor bij elkaar komen. Dat zegt senaatsvoorzitter Jan Anthonie Bruijn, na afgelopen vrijdag zijn veertien fractievoorzitters te hebben geconsulteerd.

Bruijn: ,,We hebben de Kamer tijdelijk kunnen sluiten omdat er geen spoedwetten waren. Ik hoop dat we zo snel mogelijk helemaal opengaan, maar we moeten ons houden aan de voorschriften van het RIVM. Dit is nu eenmaal onderdeel van de noodsituatie. Ons werk gaat evengoed digitaal door, met e-mails en videovergaderingen.’’

Wat niet digitaal gaat, is een aantal spoedwetten die voorliggen. ,,Het afhandelen van een wet vergt een fysieke vergadering‘’, zegt Bruijn. Het liefst behandelt hij de spoedwetten in één vergadering. Dat kan ook.

Noodpakket

De spoedwetten die niet tot vragen hebben geleid in de Eerste Kamer is het noodpakket banen en economie. ,,Dat is een hamerstuk‘’, zegt de liberale senaatsvoorzitter. Vijf ministers doen in verband met de aanpak van het coronavirus dit jaar extra uitgaven waarvoor zij toestemming nodig hebben van Eerste en Tweede Kamer.

Het gaat om de ministers Hoekstra (Financiën), Wiebes (Economische Zaken en Klimaat), Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit), Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en Blok (Buitenlandse Zaken). Deze noodwet kan ook al in werking worden gezet voordat de Eerste en Tweede Kamer erover stemmen.

Dit kan niet met de noodwet die gemeenteraden en provinciale staten digitaal kan laten stemmen in tijden van coronacrisis. Die ligt nu voor advies bij de Raad van State. Het kan zijn dat daar meer tijd voor nodig is. ,,Misschien gaat het snel, anders doen we dat 14 april,’’ zegt Bruijn.

Wijs parlement

De Eerste Kamer kan een vergadering uitschrijven als zij dat wil. Commissievoorzitters stellen dat dan voor als zij het in deze tijd belangrijk genoeg vinden. Bruijn: ,,Het is een wijs parlement dat zich in deze tijd enige beperking oplegt.’’

De Partij voor de Dieren heeft ná het consulteren van de fractievoorzitters nog een brief gestuurd. ,,Ik voel mij door de sluiting van ons gebouw en de dreiging dat we ons werk op een lager pitje lijken te moeten voortzetten, in een soort staatsrechtelijke quarantaine gemanoeuvreerd, die naar het oordeel van onze fractie in het geheel niet noodzakelijk en wenselijk is’’, schrijft senator Peter Nicolaï.

,,Juist van ons mag verwacht worden dat wij onder deze voor 17 miljoen Nederlanders zo barre omstandigheden ons gewone werk gewoon blijven doen.’’