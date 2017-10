Eerste Kamer wil uitleg over dubbele ministers

Drie ministeries krijgen in het kabinet-Rutte III twee ministers: Justitie en Veiligheid, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en Volksgezondheid, Welzijn en Sport. ,,Staatsrechtelijk is van belang dat duidelijk is welke van de twee ministers op de drie genoemde ministeries belast wordt met de leiding van het ministerie'', aldus Broekers-Knol.



Over de taakverdeling van de ‘duoministers’ moeten nog precieze afspraken worden gemaakt. Wel is duidelijk dat één minister op Veiligheid en Justitie zich met politie en justitie gaat bezighouden, de ander met de rechtsstaat. Op het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zal de één zich gaan storten op de langdurige zorg, de ander op de ziekenhuiszorg.



Die laatste krijgt een flinke klus op het bordje. Het Centraal Planbureau betwist namelijk de opbrengst die de nieuwe regeringscoalitie wil binnenhalen via een grootscheepse zorgbezuiniging. Daarvoor zijn de onderhandelaars van Rutte III ook gewaarschuwd. Desondanks hebben zij het megabedrag, bijna 2 miljard, ingeboekt als besparing.