Eigen risico vergoed voor zorgmedewerker met zware corona

Roland Kip, algemeen directeur van Stichting IZZ: ,,Dit is een vorm van steun die van anderen had moeten komen. Uit een groot onderzoek eerder dit jaar kwam naar voren dat onze leden enkel waardering ervaren van hun collega‘s en patiënten, niet van de overheid. Terwijl een groot deel van hen direct in contact komt met corona, ze staan in de frontlinie. Dat verdient compensatie.”



Stichting IZZ betaalt de kosten van de financiële voordeeltjes uit de reserves. Het gaat voor 2020 en 2021 naar verwachting in totaal om bijna 230.000 euro, waarvan het leeuwendeel op zal gaan aan de vergoeding van het eigen risico.



Kip: ,,We zijn inmiddels geen zorgverzekeraar meer en verzekeren onze leden via CZ en VGZ, maar hebben wel een mooi spaarpotje opgebouwd. Daaruit kunnen we deze ongelijkheid rechttrekken. Ook als het uiteindelijk 300.000 euro kost. Het is een soort van garantie voor de zorgmedewerker.”