Eind 2019 moet onderzoek naar mensen met 'voltooid leven' af zijn

In de brief reageert zorgminister De Jonge namens het kabinet ook op de evaluatie van de euthanasiewet. Hij constateert dat 4,5 procent van het totaal aantal sterfgevallen in 2015 euthanasie betrof, in 2010 was dit 'slechts' 2,8 procent.



,,Deze stijging van het aantal gevallen van euthanasie komt zowel doordat er meer verzoeken worden gedaan als doordat er verhoudingsgewijs meer verzoeken worden ingewilligd door artsen", ziet de minister. Hij wil echter meer weten over de achtergronden van deze trend.



,,Daarom zal ik een onderzoek laten uitvoeren naar de achterliggende oorzaken van het stijgend aantal euthanasiegevallen. Ik ben voornemens om aan dit onderzoek ook een deel toe te voegen dat zich richt op euthanasie bij psychiatrisch patiënten, in het bijzonder via welke weg zij terechtkomen bij de Levenseindekliniek."