Einde aan de ‘bezorggekte’: ChristenUnie wil belasting op pakjes

Einde politieke carrière Arib na ‘dolksteek’: ‘Verdomd goede voorzitter’ werd al langer achter­volgd door geruchten

De puber die in de jaren 70 van Marokko naar Nederland kwam, schopte het tot Kamervoorzitter. Khadija Arib was selfmade. Ze had nog een aantal jaar door gewild als PvdA-Kamerlid, maar stapte zaterdag op na ‘aanvallen’ op haar ‘waardigheid’.

2 oktober