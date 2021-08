Einde afstand 1,5 meter in zicht, onderwijs open, discotheken blijven dicht

Volgens minister-president Rutte hebben de leerlingen en studenten op het mbo, hbo en universiteiten afgelopen anderhalf jaar het door alle coronamaatregelen zwaar voor de kiezen gehad . ,,Een miljoen jonge mensen hebben nu al een jaar lang online onderwijs en dat heeft allerlei negatieve consequenties.”

Met de opening per 30 augustus schuift het kabinet het advies van het Outbreak Management Team (OMT) terzijde, het OMT suggereerde zelf 19 september als vroegste datum. Dat is voor het onderwijs echter niet werkbaar, aldus Rutte. Vandaar dat er extra voorwaarden gelden: zo mogen groepen maximaal uit 75 personen bestaan. Ook moet op de gangen een mondkapje worden gedragen.

Coronabewijs

Per 20 september wordt de 1,5 meter dan voor de gehele samenleving losgelaten. De mondkapjesplicht in het openbaar vervoer vervalt. ,,Wel moet er bij klachten getest blijven worden, dien je thuis te blijven bij klachten en moet er voldoende geventileerd worden.”

In de horeca, bij festivals en sportwedstrijden, kunst en cultuur - zowel binnen als buiten - wordt een coronabewijs verplicht bij een publiek van meer dan 75 personen. Een coronabewijs wordt verstrekt bij volledige vaccinatie, een negatieve testuitslag van maximaal 24 uur oud of als je hersteld bent van corona. Het kabinet zegt dat met ‘mystery guests’ zal worden gecontroleerd of exploitanten hieraan voldoen.

Voorbehoud

Discotheken en nachtclubs blijven overigens in ieder geval tot 1 november dicht, het kabinet heeft geleerd van de vorige ronde versoepelingen eind juni. Wel krijgen de uitbaters financiële compensatie.

Het kabinet maakt wel een belangrijk voorbehoud voor alle versoepelingen. Medio september wordt een nieuw advies aan het OMT gevraagd. ,,De versoepelingen per 20 september zijn in potlood. Het is geen zekerheid. We herinneren allemaal dat het virus ons verraste na de vakantie. Die piek volgde nadat we een flinke hoeveelheid versoepelingen hadden doorgestuurd. Dat was een flinke leerervaring.”

Kabinet blijft inzetten op vaccinatie

Om de risico’s te beperken blijft het kabinet vol inzetten op vaccinaties. Minister van VWS Hugo de Jonge maakte bekend dat nu 85 procent van de Nederlanders van 18 jaar en ouder gevaccineerd zijn. ,,Als we dat in januari geweten hadden, hadden we daarvoor getekend.”

Tegelijk is er nog steeds een groep van 1,8 miljoen mensen die niet gevaccineerd zijn. ,,Zij zijn noch gevaccineerd, hebben noch het virus doorgemaakt.” Volgens het OMT is de kans levensgroot dat velen corona oplopen. ,,Duizenden zullen nog zo ziek worden dat ze naar het ziekenhuis moeten. Dat kan de zorg niet aan. Vandaar dat we zoveel mogelijk mensen willen overtuigen zich te laten vaccineren.”