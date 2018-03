Eindstand referendum: Merendeel tegen sleepwet

Het verschil tussen voor en tegen was 196.943 stemmen: 3.299.509 mensen stemden tegen en 3.102.566 voor. De uitslag is nog niet definitief. De Kiesraad stelt de officiële uitslag volgende week vast. Het referendum ging over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv), die de AIVD en de MIVD meer bevoegdheden zou moeten geven.



Het aantal blanco stemmen, 267.855, is opvallend hoog. Bij de gemeenteraadsverkiezingen op dezelfde dag deden ongeveer 31.000 mensen (0,5 procent) hun biljet in de stembus zonder keuze te hebben gemaakt. In Boekel stemde 7,5 procent blanco. In Doesburg waren de meeste ongeldige stemmen: 4,4 procent.



Het Zeeuwse Reimerswaal had naar verhouding de meeste voorstanders (64,1 procent). In Groningen stemde 70,8 tegen, in Amsterdam deed 64,2 procent dat. 'Voor' won in 247 gemeenten, 'tegen' won in 133 gemeenten. In Zeist kreeg 'tegen' 25 stemmen meer dan 'voor'. In het Drentse Aa en Hunze kreeg 'tegen' 28 stemmen meer dan 'voor'. In vier provincies waren meer kiezers vóór de inlichtingenwet, namelijk Overijssel, Gelderland, Zeeland en Noord-Brabant. In de rest van het land won 'tegen'.