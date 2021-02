Elke campagne is er wel een debat dat peilingen op z’n kop zet, neem nou ‘Roemer met een rietje’

Podcast: Massahyste­rie bij Viruswaar­heid, een onbetrouw­ba­re overheid en de arrogantie van Hoekstra

22 februari Wel een avondklok, geen avondklok, toch een avondklok. Protestgroep Viruswaarheid beleefde een knotsgekke week, en met hen heel Nederland. Bliksemsnel werd er een nieuwe spoedwet gemaakt, maar wat zegt dat over de betrouwbaarheid van de overheid? En wat gebeurt er als het kabinet afspraken niet nakomt? In Zeeland weten ze daar meer van, want daar zou een marinierskazerne komen, maar die kwam niet. De verkiezingscampagne kent daarnaast de eerste blunderaar met een schaatsende Wopke Hoekstra.