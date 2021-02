En wéér fluit de rechter het kabinet terug

Geheime appjes zouden bewijzen dat Baudet zich racistisch uitliet

9 februari Thierry Baudet en diverse kandidaten op de kieslijst van Forum voor Democratie (FVD) zouden zich in WhatsAppgroepen van hun partij racistisch hebben geuit. Dat schrijft weekblad Elsevier, dat zegt te beschikken over conversaties in twee appgroepen. Baudet zegt dat er ‘hooguit ooit een grapje is gemaakt’.