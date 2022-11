Energiesubsidie voor huishoudens pakt duurder uit dan gedacht

Omdat over de energiebelasting ook nog btw wordt geheven, volstaat voor een verlaging van de rekening met 190 euro een belastingkorting van 157 euro. Daarom is met dat bedrag gerekend. Maar omdat dit keer gekozen is voor een subsidie, is dat btw-effect er helemaal niet. Het ministerie had dus gewoon uit moeten gaan van een kostenpost van 190 euro per huishoudens per maand.