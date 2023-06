Europarlementariër Sophie in ‘t Veld stapt over naar Volt: ‘Brussel geen prioriteit meer bij D66'

In ‘t Veld zegt daarmee na dertig jaar haar lidmaatschap van D66 op. ,,Ik doe dat met een zeer zwaar gemoed, en grote innerlijke verscheurdheid en hartzeer’’, schrijft ze in de brief, die ze op Twitter deelt. Ze stelt dat D66 ooit een Europartij was en D66'ers nog steeds een warm voorstander zijn van de Europese Unie. Maar ze merkt dat de partij de laatste jaren de nationale politiek belangrijker vindt dan de Europese politiek.



,,De D66-voetafdruk in Brussel is heel klein geworden, en speelt omgekeerd nauwelijks een rol binnen de partij. Europa als verkiezingsthema is officieus van het prioriteitenlijstje afgevoerd’’, schrijft In 't Veld aan de leden.



,,Terwijl de Europese Unie zich in een turbulente wereld razendsnel ontwikkelt, staat bij D66 de nationale politiek steeds meer centraal, steeds vaker ten koste van onze Europese doelen, en soms zelfs inclusief gebruik van karikaturen over ‘Brussel’ die we gewend waren van andere partijen.’’