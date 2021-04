Ex-Kamerlid Smeets aangewezen op wachtgeld na afwijzing Spong

,,Het is niet duidelijk of hij gebruik gaat maken van de wachtgeldregeling’’, zegt een woordvoerder van D66. ,,Die keuze is aan het Kamerlid zelf.’’ Sinds 2009 werkte Smeets bij het Amsterdamse advocatenkantoor Spong, waar hij gespecialiseerd was in zedenzaken. Advocaat Gerard Spong liet vrijdag weten dat het dienstverband van Smeets op 1 mei afloopt en dat hij vanaf die datum ‘geen deel meer uitmaakt’ van het kantoor. Smeets liet donderdag in een verklaring weten dat hij ‘de komende periode nodig heeft om tot rust te komen’.

Onderzoek gestopt

Ondertussen is D66 gestopt met het interne onderzoek naar de aantijgingen van grensoverschrijdend gedrag. ,,De onderzoeksvraag was of Smeets kon blijven functioneren als Kamerlid, die vraag is komen te vervallen’’, stelt de D66-woordvoerder. De partij neemt nog wel contact op met de melders. Zij kunnen rekenen op nazorg, zoals een doorverwijzing naar hulpverleners of de politie.



Daarnaast gaat D66 de screening van kandidaat-Kamerleden evalueren. ,,Dat doen we na alle verkiezingen en ook nu gaan we kijken of er dingen anders kunnen in de screening’’, zegt de woordvoerder. Volgens de partij was er bij de afgelopen verkiezingen al sprake van een verzwaarde integriteitsscreening. Zo was er voor het eerst een apart integriteitsgesprek met kandidaat-Kamerleden.