Experts OMT maken zich zorgen over ‘fake news’ rondom corona

VIDEO Binnenkort grote wijziging testbeleid: ook mensen zonder klachten aan de beurt

11 november Ook mensen zonder coronasymptomen kunnen binnenkort worden getest. Het gaat om drie doelgroepen: nauwe contacten van besmette mensen, inkomende reizigers uit oranje gebieden en mensen die in beeld komen via de corona-app. In het voorjaar zijn 200.000 tests per dag beschikbaar, drie keer zoveel als nu.