Experts: Uslu staat ‘niets in de weg’ om Ongehoord Nederland van de buis te halen

D66-Kamerlid (voorlopig) niet bestraft nadat hij ON!-verslagge­ver voor fascist uitmaakt

De aangiftes tegen Tweede Kamerlid Tjeerd de Groot (D66), die een verslaggever van Ongehoord Nederland! voor een draaiende camera uitmaakte voor ‘fascist’, zijn voorwaardelijk geseponeerd door het Openbaar Ministerie. De uitspraak deed De Groot in bijzijn van bezoekers die een rondleiding door de Tweede Kamer kregen. Later trok hij zijn woorden in.