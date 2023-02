‘Fakkeldreiger’ Kaag toch geen lijsttrekker Jezus Leeft, te weinig ondersteuningsverklaringen

Max van den Berg, de man die tot zes maanden cel is veroordeeld omdat hij met een brandende fakkel voor het huis van minister Kaag stond, staat toch niet op de lijst van partij Jezus Leeft bij de provinciale verkiezingen in maart. Partij en stembureau geven verschillende verklaringen voor waarom dat zo is.

Volgens Jezus Leeft werd Van den Berg onder ‘valse voorwendselen’ weggestuurd bij het gemeentehuis van Haarlem. Volgens een woordvoerder van het stembureau van de provinciale verkiezingen in Noord-Holland had Van den Berg ‘niet genoeg ondersteuningsverklaringen’.

Activist en complotdenker Van den Berg kwam in het nieuws omdat hij in januari vorig jaar met een brandende fakkel in zijn hand voor het woonhuis van minister Sigrid Kaag stond. Hij belde aan ‘omdat hij mevrouw Kaag wilde spreken’, en scandeerde teksten als ‘NSB, weg ermee’ en kreten over complottheorieën. De rechter oordeelde dat het om een bedreiging ging en veroordeelde Van den Berg tot zes maanden cel.

De Amsterdammer ging tegen dat vonnis in hoger beroep. Tijdens de behandeling van die zaak, vorige week maandag, meldde hij plots zelf de politiek in te gaan. Hij zou lijsttrekker worden voor de partij Jezus Leeft bij de provinciale verkiezingen in Noord-Holland. Die verkiezingen zijn op 15 maart.

Te laat

Maar, zo meldt de ‘fakkeldreiger’ in een video op social media, het plan is ‘in het water gelopen’. Hij moest vorige week maandag uiterlijk om 17.00 uur documenten inleveren op het stadhuis van Haarlem, maar was te laat. Dat komt, volgens hem, doordat hij op diezelfde dag bij zijn eigen rechtszaak moest zijn. Die rechtszaak, maandag in Den Haag, duurde tot ongeveer 14.00 uur.

Volgens Florens van der Spek, oprichter van Jezus Leeft, had Van den Berg in eerste instantie te weinig ondersteuningsverklaringen bij zich toen hij zich bij het stadhuis meldde. Daarvan moest de partij er in de kieskring Haarlem dertig inleveren. ,,Max is op valse voorwendselen van het gemeentehuis naar huis gegaan om wat ontbrekende ondersteuningsverklaringen te halen. Na 17.00 uur zou hij ook nog geholpen worden. Maar dat bleek niet zo te zijn.”

Tweede kans

Volgens het verslag van het stembureau kreeg Van den Berg, zoals alle andere partijen, echter nog een tweede kans. Die deadline verliep afgelopen vrijdag, maar ook toen waren de vereiste dertig verklaringen er niet, stelt het stembureau. Daarop werd de lijst in de kieskring Haarlem, waar Van den Berg op zou staan, ongeldig verklaard. Van der Spek heeft weer een andere lezing: ‘Je mag het inderdaad herstellen, maar niet als je de eerste keer niet bent geweest.’

In de twee andere kieskringen in Noord-Holland (Amsterdam en Den Helder) doet Jezus Leeft wel mee. Daar is de lijsttrekker en enige kandidaat Adriaan Coppens uit Purmerend.

Beroepsdemonstrant

Tijdens de rechtszaken tegen Van den Berg ging het vaak over zijn psychische gesteldheid. Hij wordt door een psychiater als ‘kwetsbaar, beïnvloedbaar en instabiel’ beoordeeld. De Amsterdammer kwam de afgelopen jaren op veel coronademonstraties opdagen. Maar hij demonstreerde ook tegen het Songfestival in Rotterdam en liep weleens mee in protesten van Extinction Rebellion. Afgelopen weekend demonstreerde hij in Den Bosch, bij de partijcongressen van GroenLinks en de PvdA.

Justitie eiste in hoger beroep 174 dagen cel en zes maanden voorwaardelijk tegen Van den Berg. Het Gerechtshof doet op 13 februari uitspraak.

