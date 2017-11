Familie Mitch Henriquez loopt weg bij rechtszaak: 'Dit is spookproces'

De familie van Mitch Henriquez wil de tien dagen durende rechtszaak niet langer bijwonen. Op dag vier van de zaak hebben zij, mét hun advocaat Richard Korver, de beveiligde rechtbank op Schiphol verlaten. De familie heeft geen vertrouwen in een eerlijk proces. "Ik ben weggelopen want ik vind dat het een spookproces is", aldus de zus van Mitch Henriquez.