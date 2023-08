FDF richt geen eigen politieke partij op, voorvrouw Sieta van Keimpema op lijst BVNL

Dat is de uitkomst van een algemene ledenvergadering van de boerenactieclub maandagavond in Nijkerk, waar onder meer de oprichting van een eigen partij als een van de opties op tafel lag. Na afloop van de vergadering bleek dat dat niet doorgaat.

Van Keimpema komt als nummer drie op de lijst van BVNL. Eerder werd al bekend dat oud-50PLUS-leider Henk Krol de running mate wordt van Van Haga. Van Keimpema zal het échte boerengeluid laten horen in de Tweede Kamer, met een krachtig ‘nee’ tegen Brussel, aldus BVNL in een verklaring. ,,Haar vastberadenheid en strijdvaardigheid zijn precies wat we nodig hebben om onze hardwerkende boeren en vissers te beschermen”, zegt Van Haga.

FDF-voorman Mark van der Oever gaf voorafgaand aan de algemene ledenvergadering al aan zelf geen lijsttrekker te worden van de eventuele partij van FDF. Hij zag niet in hoe dat te kunnen combineren met zijn boerenbedrijf. Van der Oever vreest dat het aantal zetels dat de BoerBurgerBeweging (BBB) mogelijk haalt bij de komende Tweede Kamerverkiezingen in november niet voldoende is om het beleid in Nederland te veranderen. Hij hoopt dat Van Keimpema er met BVNL in slaagt onder meer bij de VVD kiezers vandaan te trekken. ,,We hebben besloten dat we geen splinterpartij willen zijn en we willen ook geen concurrent zijn van de BBB’’, zegt hij.

‘Carte blanche’

Ook legt Van den Oever uit dat FDF zich vooral op de agrarische sector wil blijven focussen en niet per se op andere sectoren zoals bijvoorbeeld de zorg. Dat zou volgens hem wel moeten als FDF een eigen partij zou worden. Van Keimpema denkt er hetzelfde over. Volgens haar was het qua tijd ook een uitdaging om voor de FDF nog een kandidatenlijst samen te stellen. ,,Een nieuwe partij moet eind augustus zijn lijsten inleveren, dus dat is wel een lastig verhaal.”

Van Keimpema geeft verder aan dat FDF ‘het hele landbouwprogramma’ van BVNL al heeft opgesteld. ,,Dus we hebben nu al carte blanche.” Verder zegt ze dat de boerenactiegroep niet verandert en dat het ook nog best mogelijk is dat er richting de verkiezingen actie gevoerd gaat worden.

Volledig scherm Sieta van Keimpema komt aan voor een ledenvergadering van Farmers Defence Force (FDF) over de toekomst van de boerenactiegroep. © ANP

Leegloop

FDF wilde pas een besluit nemen over het oprichten van een politieke partij nadat de leden waren geraadpleegd. ,,Er is een leegloop geweest in Den Haag en dat is een goeie zaak”, zei voorman Mark van den Oever uit Sint Hubert vorige week in een vlog. ,,Nu is het de vraag: hoe gaan we dit in klinkende munt omzetten. Er liggen mogelijkheden open nu, iedereen kan een partij beginnen.”

De boerenactieclub wil meer invloed in Den Haag en vindt dat het kabinet geen perspectief biedt voor boeren bij het oplossen van de stikstofcrisis. Ook heeft de actiegroep vaak aangegeven dat gedwongen uitkoop van boerenbedrijven onacceptabel is. Landbouworganisaties vinden dat de boeren in Nederland onevenredig moeten bijdragen aan het verminderen van de stikstofuitstoot. FDF kwam eerder al met een eigen plan over hoe de stikstofuitstoot volgens de boeren het beste verminderd kan worden.

Boeren gingen de afgelopen jaren meerdere keren de straat op om te protesteren tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Een laatste protest van FDF in Den Haag, om het kabinet ten val te brengen, bracht niet de gehoopte duizenden boeren op de been. Twee weken later viel het kabinet tóch, vanwege een hoogoplopend politiek conflict over de vluchtelingenopvang.