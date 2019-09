Felle kritiek op D66-plan voor halvering veestapel: ‘Niet chic om dit zo naar buiten te brengen’

,,Ik vind het niet chic als je als boer of boerin in de krant moet lezen dat je wel voor een groot deel kan verdwijnen’’, zegt Schouten. D66-Kamerlid Tjeerd de Groot presenteerde vandaag in deze krant zijn oplossing voor de stikstofcrisis. Door zo’n vijftig miljoen minder kippen en zes miljoen minder varkens te houden, neemt de uitstoot van stikstof drastisch af en komt er ruimte voor woningbouw, aldus D66. Minister Schouten reageert met verbazing op het plan, omdat een speciale commissie op dit moment nog onderzoek doet naar mogelijke oplossingen voor de stikstofcrisis. Die commissie, onder leiding van oud-minister Johan Remkes (VVD), komt eind deze maand met een eerste plan. ,,Dan breng je niet op deze manier een eigen plan naar buiten’’, vindt Schouten. Tekst loopt door onder de foto.

Afkeuring

Ook binnen de coalitie is met afkeuring gereageerd. CDA-Kamerlid Jaco Geurts noemt het D66-plan ‘niet realistisch’. ,,Om de hele landbouwsector met één pennenstreek af te schrijven, is niet de oplossing voor de stikstofproblematiek’’, zegt hij. Volgens VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff ‘moeten we nu niet net doen of één groep verantwoordelijk is en groepen tegenover elkaar gaan zetten’.