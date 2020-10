‘Filmpje of foto delen van ongeluk: 21.000 euro boete of de cel in’

Met zo’n wet moeten mensen die kwetsbaar, hulpbehoevend of overleden in de openbare ruimte liggen, beter worden beschermd.



CDA-Tweede Kamerlid Madeleine van Toorenburg is met het initiatief bezig sinds een aantal omstanders in 2018 de slachtoffers van een ongeluk op de A58 filmden. ,,Het is onacceptabel dat dit nog altijd zomaar kan gebeuren’’, schrijven de initiatiefnemers in de wet. ,,Op dit moment staat er vrijwel niets aan in de weg om beelden van personen die hulp behoeven of overleden zijn, openbaar te maken. Die sensatiezucht is kwalijk. Dat is een onacceptabele inbreuk op iemands privacy en het berokkent het slachtoffer of de nabestaanden extra leed.”



Volgens de initiatiefnemers steken ‘omstanders zelf geen hand uit’ naar slachtoffers. ,,Behalve naar hun telefoon om het drama te fotograferen of te filmen. Dit fotograferen of filmen is op zichzelf al afkeurenswaardig, maar het publiekelijk delen van de beelden, wat in de praktijk veelvuldig voorkomt, is ronduit onacceptabel.”



Er zijn al eerder wel boetes uitgedeeld voor het maken van foto's of filmpjes, maar dan ging het erom dat omstanders hulpverleners hinderden, of rijdend beelden maakten. Het online plaatsen ervan, is nu nog niet apart strafbaar.