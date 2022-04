Financiële tegenvallers stapelen zich op: kabinet moet 13 miljard euro zien te vinden

Amper zeventien weken na de feestelijke start van het kabinet, staat Rutte IV voor zijn eerste stresstest. Terwijl VVD, D66, CDA en ChristenUnie in december nog miljardenverslindende plannen presenteerden, ligt de wereld er in korte tijd totaal anders bij. De recordhoge inflatie, de Russische inval, politieke wensen en ongelukken: er is ‘reparatie’ nodig, aldus minister Sigrid Kaag van Financiën. Daarom kruipen de politiek leiders van de regeringspartijen vanaf vandaag bijeen in een zaaltje op het ministerie van Financiën voor heronderhandelingen. Want de hoofdpijndossiers liggen er op stapels.