Fiscus blijft blunderen met erfbelasting

Volgens staatssecretaris Menno Snel (Financiën) is er een technische fout geslopen in het systeem waarmee aangiften opgelegd moeten worden. Hierdoor is de fiscus niet alleen onmachtig om de achterstand van vorig jaar in te lopen maar zijn er in de maanden mei en juni ook nieuwe achterstanden ontstaan. Ook is er een gebrek aan personeel.



De consequenties van beide tekortkomingen zijn volgens Snel ‘onvoldoende onderkend’. Volgens de D66-bewindsman is ‘wederom’ gebleken dat de Belastingdienst kwetsbaar is op het gebied van personeel, ICT en sturing door het management. Hij belooft de aansturing aan te scherpen en stelt dat er extra uitzendkrachten en personeel van andere afdelingen aan het werk wordt gezet.



Snel luidde eind april al de noodklok over de nijpende situatie bij de fiscus. Door het vertrek van duizenden goede krachten bij de Belastingdienst komt de inning, controle en service aan burgers en bedrijven volgend jaar in acuut gevaar.



In dit geval beklemtoont Snel dat de problemen zich uitsluitend voordoen bij de erfbelasting en niet ook bij de schenkbelasting, zoals in 2017. Belastingen die nu niet kunnen worden geïnd moeten overigens later alsnog betaald worden.