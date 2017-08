'Formatie doorslaggevend voor toekomst lerarensalaris'

Actiegroep PO in Actie is blij met de positieve berichten, maar blijft op z'n hoede. ,,We hebben de afgelopen maanden niet met onze kop in het zand gezeten. Wij snappen dat er nu geformeerd wordt, dat de PvdA en zijn bewindslieden een aparte rol spelen in dit demissionair kabinet", aldus woordvoerder Jan van de Ven. ,,Ook begrijpen wij dat een nieuw kabinet graag zelf het zoet uitdeelt. Wij waarschuwen echter zowel het demissionaire kabinet, als het nieuw te formeren kabinet dat wij klaar zijn met van het kastje naar de muur gestuurd te worden."



Van de Ven laat weten niks geks te vragen. ,,Wij vragen een eerlijk salaris vergelijkbaar met onze collega's in het VO. PO in actie gaat ervan uit dat wij leerkrachten PO serieus genomen worden door iedere politieke partij, demissionair coalitie én oppositie, of formerend of niet-formerend en niet als politieke speelbal worden ingezet."