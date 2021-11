Formatie kost meer tijd: voor kerst geen bordesscène

Video De Jonge: 14 patiënten met omikron, geen fouten gemaakt bij vluchten

Inmiddels zijn veertien mensen in Nederland positief getest op de nieuwe omikronvariant. Zij namen het virus mee uit Zuid-Afrika. Dat zei demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zojuist. Hij zegt dat nog niet duidelijk is of de mutant gevaarlijker is dan eerdere varianten.

29 november