Formatie nadert einde: vandaag nog volle dag onderhandelingen, woensdag presentatie

‘Ons voornemen is erop gericht om u woensdagmiddag 15 december a.s. het eindverslag aan te bieden waarbij het coalitieakkoord als bijlage is opgenomen', schrijft informateur Wouter Koolmees mede namens zijn collega-informateur Johan Remkes aan Kamervoorzitter Vera Bergkamp.

Vandaag is er nog een volle dag onderhandelingen gepland, morgen buigen de vier fracties zich over het coalitieakkoord.

Vanochtend arriveerden onderhandelaars van VVD, D66, CDA en ChristenUnie bij het Logement voor de laatste inhoudelijke gesprekken. Dat wordt overigens geen vluggertje, er is al avondeten besteld, meldde de woordvoerder van de kabinetsformatie. ,,We zijn een eind op weg", zei informateur Wouter Koolmees wel. ,,Dus we hopen dat we snel naar buiten kunnen komen.” CU-leider Gert-Jan Segers zei vrijdag: ,,We naderen het einde.”



Die dag onderhandelden de financieel woordvoerders van de fracties nog over de laatste losse eindjes, ook al was nog niet overal totale overeenstemming over. Wel zijn de vier partijen het punt gepasseerd dat de formatiepoging nog kan stranden.

Inmiddels worden de contouren van het kabinet-Rutte IV steeds duidelijker, een aantal plannen lekte al uit. Zo maakt de coalitie een einde aan het leenstelsel en schrapt het de kinderopvangtoeslag. Ook komt er rekeningrijden, waarbij automobilisten per gereden kilometer betalen.

Deze plannen van Rutte IV lekten al uit

-Het leenstelstel verdwijnt, vanaf studiejaar 2024/2025 komt er een nieuwe vorm van de basisbeurs

-Kinderopvang wordt gratis voor lage inkomens en fors goedkoper voor mensen met meer inkomen. De ingewikkelde kinderopvangtoeslag zal verdwijnen

-Betalen per kilometer komt in de plaats van de algemene wegenbelasting. Dit rekeningrijden wordt voorbereid en wettelijk geregeld, maar pas in de periode na Rutte IV ingevoerd

-Leraren in het basisonderwijs gaan evenveel verdienen als collega's in het voortgezet onderwijs

-Defensie krijgt er jaarlijks zo'n 3 miljard euro bij

-Hugo de Jonge (CDA) blijft niet minister van Volksgezondheid, Ingrid van Engelshoven (D66) keert helemaal niet meer terug in het nieuwe kabinet

Een deel van het nieuwe ‘elan’ dat VVD-leider Rutte beloofde, zal ook uit de personele bezetting van zijn ministersploeg moeten blijken. Daarover is nog niet veel bekend. Duidelijk is dat Rutte zelf premier wil blijven, maar niet bekend is nog wat D66-leider Sigrid Kaag gaat doen of CDA’er Wopke Hoekstra. Gert-Jan Segers zal de ChristenUnie vanuit de Kamerfractie aanvoeren, dat is wel duidelijk.

Volledig scherm Sigrid Kaag (D66) voor aanvang van haar gesprek met de informateurs Johan Remkes en Wouter Koolmees. © ANP

Luister ook naar onze podcast Politiek Dichtbij:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Mark Rutte (VVD). © ANP

Volledig scherm Sigrid Kaag (D66). © ANP

Kijk hier onze video's over de formatie: