Forum gaf sinds begin coronacrisis duizenden euro’s uit aan online berichten over corona

Dat blijkt uit een inventarisatie van het radioprogramma Argos. Dat bracht van politieke partijen in kaart hoeveel gesponsorde berichten er zijn verspreid op Facebook en Instagram.

Forum gaf in een week tijd tussen de 21 en 25 duizend euro uit aan de promotie van filmpjes en politieke berichten. Zo pleit partijleider Thierry Baudet al van meet af aan op verregaande maatregelen, die grenzen aan een totale ‘lockdown’ van het land.

De partij heeft met dat budget volgens Argos net zoveel uitgegeven als bijvoorbeeld de PvdA in het hele afgelopen jaar spendeerde aan Facebook-promotie.

Groot bereik

Het bereik van Forum werd daarmee groot. Van de twaalf berichten bereikten er vier een publiek van een miljoen of meer, zegt het programma. Voor die berichten werd tussen de 1.500 en 9.000 euro per keer betaald. Twaalf van de dertien gesponsorde berichten van Forum van 12 tot en met 19 maart gingen over de aanpak van de coronacrisis. Ieder bericht werd afgesloten met een link naar de pagina waar de lezer zich kan aansluiten bij Forum.

De online-strategie is Forum niet vreemd. De partij heeft van meet af aan ingezet op het ‘targetten’ van kiezers die voor hen interessant zijn, met name via social media. Daaraan gaf de partij in 2018 307.000 euro uit, in 2017 ruim 240.000 euro, is te zien in de jaarrekeningen. Dat is een veelvoud van wat de andere partijen besteden.

Volgens een woordvoerder van Forum zijn social media belangrijk voor de partij om kiezers en potentiële leden op direct te bereiken. Het ‘grootste deel’ van de verspreidde materiaal gaat ‘begrijpelijkerwijs’ over Corona, laat een woordvoerder weten. ,,We boosten onze berichten, maar niet omdat het over corona gaat. We boosten onze berichten en die gaan momenteel nu eenmaal over corona.”

CDA

Overigens hanteren ook andere partijen de tactiek, weliswaar in mindere mate. Zo promootte CDA een bericht van haar staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) over het noodpakket van het kabinet. GroenLinks plaatst ook betaalde berichten van politiek leider Jesse Klaver, net als ChristenUnie en SP dat deden.