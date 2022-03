Forum voor Democratie zet voetje aan grond in gemeenteraad: één zetel in Rotterdam, één in Sittard-Geleen

Heel even leek Forum in Rotterdam in de exitpolls drie zetels te behalen, maar dat was een vergissing van de NOS, zo meldde de staatsomroep even later. Bij de start van de, door naar schatting duizend FvD-aanhangers bezochte, uitslagenavond in het Limburgse Baarlo klinkt partijleider Thierry Baudet opgetogen. Na het tonen van een compilatie van campagnehoogtepunten gelardeerd met zijn omstreden uitspraken, roept hij enthousiast: ,,Five more years.” In de Eerste en Tweede Kamer werd met afschuw gereageerd op zijn Pro-Russische standpunten en verregaande uitspraken. Maar zijn achterban juicht juist, bijvoorbeeld als een minister wordt verweten ‘een sluipmoordenaar’ te zijn. Op de vraag wanneer Baudet tevreden is, reageert hij enkel kortaf. ,,Ik doe niet mee aan dat soort politieke spelletjes.’’