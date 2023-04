FvD-Kamerlid Pepijn van Houwelingen krijgt 450 euro boete vanwege nazivlag op Twitter

compromis Kabinet bevriest stikstof­strijd over 2030: ‘Eerst provincies en landbouwak­koord afwachten’

Na een week vol crisisoverleg is het kabinet voorlopig veilig. De coalitie koopt tijd en bevriest de onderlinge strijd over de stikstofdeadline van 2030. Provincies en kabinet kunnen dan even door met het lopende stikstofbeleid, maar de strijdbijl wordt later weer opgepakt: het CDA wil voor de zomer heronderhandelen over het jaartal 2030.