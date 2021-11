FvD-leider in Eerste Kamer wil geen medisch advies van Baudet: ‘Ik ben gevaccineerd’

videoDe fractievoorzitter van Forum voor Democratie in de Eerste Kamer, Paul Frentrop, is gevaccineerd tegen het coronavirus. Dat zei hij vandaag in een debat in de senaat. Saillant genoeg gaat hij daarmee in tegen het advies dat partijleider Thierry Baudet steeds geeft om af te zien van vaccinatie.

Volgens Frentrop moeten mensen echter niet luisteren naar ‘medische adviezen van welke partijleider dan ook’. ,,Ik ben gevaccineerd. Ik vind het verstandig dat te doen, mede gezien mijn gewicht. Ik zou afraden om medische adviezen te volgen van welke partijleider dan ook”, zei hij op vragen van Kamerlid en ex-FvD’er Henk Otten.

Baudet noemde vaccins eerder ‘levensgevaarlijk’ en roept zijn achterban bij voortduring op deze niet te nemen. De FvD-leider noemde de bijwerkingen ‘heftig’, sprak van ‘experimentele gentherapie’, waarvan de ‘termijn-effecten op het immuunsysteem volstrekt onbekend’ zijn. Hij twitterde onlangs nog: ,,WHATEVER YOU DO: DON’T TAKE THE “VACCINE”!

Weigeren plicht

Op de website van Forum suggereerde Baudet zelfs dat het misschien wel een ‘plicht’ van burgers is om de vaccinatie te weigeren. ,,Juist om deze absurde tweedeling die dreigt te ontstaan te voorkómen, deze absurde controlemaatschappij te blokkeren?", zo schreef hij in een opiniestuk. Baudet schreef dat vaccinaties ‘lockdowns legitimeren’, en een ‘QR-maatschappij faciliteert’.

Baudet laat via een woordvoerder de volgende reactie optekenen. ,,Het was Paul Frentrop’s persoonlijke keuze om zich te laten vaccineren. Die vrijheid heeft iedereen en zoals bekend is FVD een voorstander van maximale vrijheid om te beschikken over het eigen lichaam. Maar inderdaad: wij verschillen van mening over de baten en risico’s van de coronavaccins. Ondertussen zijn we het er beide wel volledig over eens dat een vaccinatieplicht, en het voortduren van vrijheidsbeperkende maatregelen, onacceptabel zijn.”

Volledig scherm Paul Frentrop van Forum voor Democratie in de Eerste Kamer. © ANP

Grap

Recent nog onderstreepte Baudet zijn weerzin rond vaccins toen op sociale media de grap rondging dat hijzelf was gevaccineerd. Met de hashtag #Thierryisgevaccineerd werd een ludieke actie op gang gezet, in reactie op de onbewezen claims die complotdenkers verspreiden via Twitter, soms met hulp van Baudet. De FvD-leider beet fel van zich af door te zeggen dat de claim ‘totaal belachelijk’ was.

Volledig scherm Thierry Baudet op campagne in Helmond. © Sem Wijnhoven/DCI Media