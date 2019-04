‘FvD-top wil Henk Otten uit partijbestuur na betaling aan zichzelf’

De twee medebestuursleden, voorzitter Thierry Baudet en secretaris Rob Rooken, proberen hem al weken uit het bestuur te zetten, maar Otten weigert. Volgens de krant blijkt uit de boekhouding van de partij dat Otten eerder dit jaar geld overmaakte aan zijn eigen adviesbedrijf. Daarbij heeft hij niet overlegd met de andere bestuursleden, die hem daar later mee confronteerden. Otten heeft daarop het bedrag weer teruggestort in de partijkas. Hij bevestigt de betaling aan NRC . Volgens hem ging het om een ‘vergoeding voor overmatige uren’ tijdens onder meer de fondsenwerving, ledenwerving en planning van de partijcampagne. Otten noemt de betaling in de krant een ‘slordige omgang met de interne governance’ . Hij meent overigens nog altijd dat hij wel recht heeft op het geld.

Otten zelf was vanmiddag niet beschikbaar voor nader commentaar. Baudet was vanmiddag zelf niet aanwezig in de Tweede Kamer, vanwege ziekte, hij zou een voedselvergiftiging hebben.

Penningmeester

De problemen binnen de FvD-top kwamen gisteravond ook al naar voren nadat Baudet via een tweet Otten verzocht terug te treden als medewerker van de Tweede Kamerfractie. Otten wist daar niet van en liet weten het bericht ‘niet zo handig te vinden'. ,,We zijn inderdaad in gesprek over de invulling van mijn nieuwe rol in de Tweede Kamer. De gesprekken hierover zijn nog gaande en het lijkt me beter deze tussen partijen te voeren en niet via Twitter, om zo druk op de ketel te zetten’’, aldus Otten.