Gaat partneralimentatie van 12 jaar er dan eindelijk aan?

Vanavond debatteert de Tweede Kamer over het wetsvoorstel van Foort van Oosten (VVD), Maarten Groothuizen (D66) en Attje Kuiken (PvdA) om de partneralimentatie te beperken. Een meerderheid is voor, al heeft een aantal partijen nog wel mitsen en maren.

Wat staat er in het voorstel?

Om te beginnen dus die maximale termijn van twaalf jaar, die wordt teruggebracht naar vijf jaar. De nieuwe stelregel is dat iemand zijn minder verdienende ex-partner vanaf het moment van echtscheiding de helft van het aantal huwelijksjaren partneralimentatie moet betalen, met een maximum van vijf jaar. Wie vier jaar getrouwd was, moet dus twee jaar geld overmaken.

Geldt dit voor iedereen?

Er zijn drie uitzonderingen. Als een stel kinderen heeft, kan de partneralimentatie gelden tot het jongste kind twaalf is geworden. Wie langer dan vijftien jaar is getrouwd en op het moment van scheiding binnen tien jaar de AOW-leeftijd bereikt, kan tot de AOW aanspraak maken op partneralimentatie. Een derde uitzondering vervalt zeven jaar na invoering van de wet: alimentatiegerechtigden boven de vijftig die langer dan vijftien jaar getrouwd waren krijgen tien jaar doorbetaald.

VVD'er Foort van Oosten, die binnenkort burgemeester wordt van de gemeente Nissewaard, verdedigt het gewijzigde wetsvoorstel donderdag namens de indieners in de Tweede Kamer.

Dit voorstel lag er toch al even?

VVD, D66 en PvdA wilden inderdaad al in 2015 de partneralimentatie beperken. Dat plan was een stuk ingrijpender: ook de manier waarop de alimentatie wordt berekend werd gewijzigd. De Raad van State en ook andere partijen hadden veel kritiek. Daarom ligt er nu een aangepast, eenvoudiger voorstel. Volgens Christiane Verfuurden, advocate in Eindhoven en lid van de vereniging Familierecht Advocaten & Scheidingsmediators, is het tijd dat er een knoop wordt doorgehakt. ,,Iedereen heeft hier al over gehoord. Advocaten krijgen steeds vragen over hoe het nu precies zit. Ik denk ook wel dat de termijn van twaalf jaar niet meer van deze tijd is.”

Hoe zit het met mensen die al alimentatie betalen?

Die hoeven nergens op te rekenen. De nieuwe wet geldt alleen voor toekomstige echtscheidingen (naar verwachting vanaf 1 januari 2020). Overigens krijgt niet iedere ex die minder verdient partneralimentatie. Alimentatie voor kinderen gaat altijd voor, alleen als iemand daarna nog ruimte in de portemonnee over heeft kan er gedacht worden aan partneralimentatie voor de ex. Als die gaat samenwonen met een nieuwe partner, eindigt de verplichting ook.

Zijn alle partijen tevreden met het wetsvoorstel?