Gasprijs omhoog na sluiten Russische gaskraan

Volgens energie-expert René Peters van TNO gaat iedereen dit onherroepelijk voelen in de portemonnee. De energierekening zal nog hoger worden: ,,GasTerra heeft nu gas moeten kopen op de wereldmarkt. Dat is met de huidige gasprijs veel duurder dan wat het bedrijf betaalde aan GazProm. En nu wij en straks ook andere Europese landen op zoek moeten naar alternatieven, zullen die prijzen alleen maar stijgen.’’



Toen het nieuws bekend werd steeg de gasprijs gisteren, om daarna weer te dalen. Peters: ,,Dat komt doordat GasTerra sussend zei dat er geen acuut probleem is. Maar straks in het najaar als we weer meer stoken, stijgt de vraag. En heel Europa zoekt naar een alternatief voor Russisch gas. Er is al een enorme vraag naar gas wereldwijd, dus de prijs zal oplopen.’’



Reden voor het Russische besluit is dat GasTerra weigert de rekening in roebels te betalen. Dat eiste Moskou als antwoord op de westerse sancties die zijn ingesteld nadat Rusland eind februari Oekraïne binnenviel. Eerder werden ook Polen, Bulgarije en Finland om die reden afgesloten. Overigens komt er nog wel Russisch gas ons land in via Eneco, maar dat is veel minder dan via GasTerra.