Gaykrant kaapt billboard-actie huwelijkse trouw van SGP

Met de billboardactie wil de SGP de strijd aanbinden tegen reclames van overspelsites, zoals Second Love. Het winnende billboardontwerp komt vlak voor de verkiezingen langs snelwegen te staan. De poster die in plaats van een onenightstand oproept tot een onelifestand, was bij de stemmers lange tijd het populairst. Maar de Gaykrant kwam erachter dat de domeinnaam niet was vastgelegd door de SGP en legde de website zelf vast.

Slogan

Nu is ikgavoortrouw.nl plots de populairste slogan. En die site werd in 2015 al in een campagne gebruikt door de SGP en is wél in handen van de partij. De Gaykrant hoopt dat onelifestand.nl alsnog wint. ,,Zo kan aan de SGP duidelijk gemaakt worden dat huwelijkse trouw ook prima binnen een niet-heteroseksuele relatie kan passen.”

Een woordvoerder van de SGP laat via Twitter weten dat ‘een geintje moet kunnen’ en dat ‘wat extra publiciteit mooi is meegenomen’. De Gaykrant belooft de domeinnaam netjes over te dragen aan de SGP als onelifestand.nl wint. Wel wil het lhbti-platform dan in ruil daarvoor ‘een klein fotomomentje met Kees van der Staaij’, de lijsttrekker van de partij.

De SGP heeft echter al fluks onelifestand.org gekocht. Vanaf maandag verwijst die site door naar SGP.nl. De website van de derde slogan partnersvoorhetleven.nl, bleek ook niet meer beschikbaar. In plaats daarvan heeft de SGP nu partnersvoorhetleven.com geregistreerd. Ook die verwijst vanaf maandag door naar de website van de Staatkundig Gereformeerde Partij.

Volledig scherm Het billboardontwerp voor ikgavoortrouw.nl is plots de populairste in de onlineverkiezing. © SGP

