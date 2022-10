Gebouw sluiten moet makkelijker worden: burgemeesters krijgen meer bevoegdheden

Als dit wordt aangenomen, kunnen burgemeesters in actie komen als er bijvoorbeeld handgranaten aan een deurknop worden gehangen of als er liquidaties dreigen. Het gaat om een wijziging van de Gemeentewet.

Nu te beperkt

Burgemeesters kunnen nu alleen woningen sluiten als de openbare orde wordt verstoord of als sprake is van ernstige woonoverlast. Deze bevoegdheden zijn nu vaak ontoereikend. Als voorbeeld noemt het ministerie het incident in Nieuwstadt, waarbij explosieven werden gegooid naar een woning van een motorbendelid. De woning kon niet gesloten worden omdat dat alleen kan als het gaat om verschillende soorten overlast, die zich vaak en lang in een woning voordoen.

Ook in Eindhoven werd de burgemeester teruggefloten door het gerechtshof, toen de burgemeester had opgetreden nadat er op het erf van een woning op klaarlichte dag schoten werden gelost tussen leden van een motorbende en wijkbewoners. Hoewel het gerechtshof sprak van een regelrechte wildwestscène, had de burgemeester op grond van de Gemeentewet de woning niet mogen sluiten, zo staat in de toelichting op het wetsvoorstel.

Af van noodbevel

In dit soort gevallen kunnen burgemeesters nu alleen naar een noodbevel grijpen, maar daar willen zij - en Yeşilgöz - vanaf. ,,Om de veiligheid van buurtbewoners te vergroten is het van cruciaal belang dat burgemeesters de juiste instrumenten hebben om in actie te komen. Op dit moment kan dat niet altijd”, zegt de minister.

Zodra de wet van kracht wordt, mogen burgemeesters ook woningen sluiten als de openbare orde rond de woning is verstoord door ernstig geweld of dreiging daarmee, en ook als dat wordt gevreesd. Daarnaast mogen woningen gesloten worden als er een wapen wordt aangetroffen en daardoor de openbare orde rond de woning verstoord dreigt te worden. De verruimde sluitingsregels gaan tevens gelden voor niet publiek toegankelijke gebouwen en de bijbehorende erven.

Het wetsvoorstel is ook van toepassing voor de gezaghebbers van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Beide Kamers moeten het wetsvoorstel nog behandelen.