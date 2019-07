‘Geef leraar, verpleegkundige en politieagenten meer zeggenschap’

Deze voorstellen doet GroenLinks vandaag in de initiatiefnota ‘Samen de baas’. Volgens de partij zijn veel publieke instellingen het contact met de werkvloer kwijtgeraakt. Daarom hebben leraren, verpleegkundigen en politieagenten het gevoel geen zeggenschap meer te hebben over hun werk.



De partij wijst er op dat het vroeger gebruikelijk was dat er in bijvoorbeeld een ziekenhuis ook mensen van de werkvloer in de top zaken: een arts, een verpleegkundige. Onder de Paarse kabinetten werd marktwerking een speerpunt.



,,Veel organisaties zijn toen zo gegroeid dat de kloof tussen bestuurskamer en werkvloer heel groot is geworden’’, zegt Kamerlid Paul Smeulders. Natuurlijk weet hij ook dat in de publieke sector wordt vooral geroepen om meer geld om de salarissen te verhogen en meer collega’s aan te kunnen nemen. ,,Maar uit de verhalen van de mensen die we hebben gesproken tijdens onze kantinetournee blijkt juist dat ook gebrek aan zeggenschap en autonomie heel demotiverend zijn. Mensen willen gehoord worden en grip hebben op hun eigen werk.’’