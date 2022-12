Geëmotioneerde Weerwind hoort scepsis en blijdschap in Suriname, maar excuses worden nog niet aanvaard

In Paramaribo keken zo'n 30 criticasters, voorzitters van stichtingen en een enkele parlementariërs mee met minister Franc Weerwind, in een zaaltje van hotel Torarica in de hoofdstad van Suriname. Hij gaat daar vandaag met de genodigden in gesprek over de woorden van de minister-president. Na afloop van de speech zei hij zelf dat hij geëmotioneerd was over de speech.

Sinds uitlekte dat het kabinet op 19 december excuses zou gaan maken voor het Nederlandse aandeel in de trans-atlantische slavenhandel, stak kritiek de kop op. Nederlands-Surinaamse stichtingen klaagden dat de datum eenzijdig is gekozen, terwijl bijvoorbeeld 1 juli -wat al de herdenkingsdag is- beter zou zijn.

Vicepremier Sigrid Kaag vloog haastig naar Suriname om de plooien glad te strijken, maar in Suriname bleek de kritiek veel minder massaal dan in Nederland. Weerwinds rol was ook netelig vanaf de start. Zo werd geklaagd dat hij als ‘man van kleur’ niet de juiste zou zijn om de excuses toe te lichten, maar Nederland hield voet bij stuk.

Volledig scherm Minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) kijkt in het Torarica Hotel, samen met genodigden, naar de toespraak van Rutte. © ANP Armand Zunder van Nationale Reparatie Commissie Suriname blijft ook na de speech uitermate kritisch. Hij wil dat er ook over herstelbetalingen wordt gesproken. Bovendien stelt Zunder dat de koning in juli naar Suriname zou moeten afreizen om ook excuses te maken. ,,Ik wil hem wel in overweging geven dat gebaar te maken.”

Zunder is niet geheel tevreden over de inhoud van de speech. ,,De erkenning is heel duidelijk aan de orde geweest, maar niet de verantwoordelijkheid en de aansprakelijkheid die daarmee gepaard gaat. Ik bedoel dan ook herstelbetalingen, daar moeten we over gaan praten.”

Een van de toehoorders in Paramaribo was ook schrijfster en historicus Cynthia Mcleod, ze was eerder deze week kritisch, maar nu een ‘dankbaar, dankbaar mens’. ,,Het is klungelig gelopen allemaal, dat is niet goed aangepakt. Maar dat er nu excuses worden gemaakt, namens de regering en dat dit het begin is van een jaar gedenken stemt mij heel erg blij. Dat ik dit nog mag meemaken…Ik verwacht op 1 juli een gebaar en excuses van de koning. Die belofte heb ik niet. Maar dat gaat gebeuren, echt!”

Volledig scherm Minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) in gesprek met Dew Sharman, vicevoorzitter van De Nationale Assemblée, die kritisch blijft ondanks de toespraak van minister-president Mark Rutte. © ANP Volgens de aanwezige Dew Sharman, vicevoorzitter van De Nationale Assemblée, is Suriname ‘nog niet ready’ voor het accepteren van excuses. ,,Nederland heeft weinig politieke volwassenheid getoond in aanloop naar dit moment. Er is meer gesprek nodig.” Hij zegt excuses niet zonder meer te aanvaarden. ,,Zover zijn wij als land nog niet.”

Niet iedereen wilde Weerwind vandaag onder ogen komen. De parlementsleden van de Nationale Democratische Partij (NDP), de politieke partij van Desi Bouterse, sloegen een uitnodiging af. Zij vinden dat de ‘Nederlandse regering eenzijdig heeft bepaald’ over ‘welke handelingen gepleegd kunnen worden en wanneer die zullen plaatsvinden’.

Volledig scherm Een man leest het Dagblad Suriname, met minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) op de voorpagina, op de dag van de toespraak van premier Mark Rutte over het slavernijverleden.

