Geen actieve handhaving coronaregels in openbaar vervoer

Dat staat in het ov-protocol, afspraken over het openbaar vervoer in coronatijd vanaf 1 juni, dat vanmorgen naar de Tweede Kamer is gestuurd.



Volgens het protocol betekent toezicht houden vooral reizigers aanspreken op het onvoldoende afstand houden op stations en haltes en op het niet dragen van een mondkapjes in de trein, bus, tram of metro. Daarbij moeten ze ook in de gaten houden dat reizigers tijdig voor het instappen de mondkapjes op zetten.



,,Conducteurs en boa’s gaan daarbij de-escalerend te werk en bij niet-naleving kan een boete worden uitgeschreven.” De hoogte van deze prent is nog onbekend. ,,Worden personen agressief of dreigt de situatie te escaleren zal een beroep op politieassistentie worden gedaan."