Geen akkoord Eurogroep over steunpakket van 540 miljard euro: Italië en Nederland onwrikbaar

Tweede Kamer: ‘Geen monopolie op coronavac­cin’

6:44 Op het moment dat er een vaccin tegen corona is, moet het in handen komen van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO), die de kennis aan alle landen verspreidt. Een Kamermeerderheid steunt dit voorstel van GroenLinks. Vandaag komt dit aan de orde in het coronadebat.