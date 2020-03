Geen eindtoets voor groep 8 vanwege corona

LIVE | Kamer debatteert opnieuw over aanpak coronavi­rus

12:46 Opnieuw moet het kabinet zich vanmiddag in de Kamer verantwoorden over de aanpak van het coronavirus. Ondanks de nieuwe stevige maatregelen, zoals het sluiten van scholen en horeca en de oproep om thuis te werken werken en sociale contacten te vermijden, menen sommige partijen dat het kabinet nog altijd te afwachtend is en nog veel steviger in moet grijpen. Ook het steunpakket voor bedrijven en kleine ondernemers die door het coronavirus in de problemen zijn gekomen, zal een van de onderwerpen zijn. Mis niks via ons liveblog hieronder.