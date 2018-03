Geklungel bij verkiezingen: sleutel stemlokaal kwijt, stembusslotjes zoek en miscommunicatie

LIVE: Massale griepgolf stembureaus Rotterdam, geklungel met sleutels

10:25 Nederlandse stemgerechtigden kunnen vandaag een dubbele stem uitbrengen. Zij kunnen hun vertegenwoordigers kiezen in de gemeenteraden en een 'ja' of 'nee' aankruisen in het referendum over de vernieuwde Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (ook wel de 'sleepwet'). In dit blog doen wij de hele dag verslag van de verkiezingen, en alles wat daarbij komt kijken.